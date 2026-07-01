Профессор Миршаймер: США изменили подход к конфликту на Украине

Соединенные Штаты изменили подход к конфликту на Украине. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Рубио не говорит, что мы должны победить Россию. Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав», — отметил эксперт.

Аргумент госсекретаря Штатов заключается в том, что стороны должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя — только дипломатическим путем, отметил Миршаймер.

При этом эксперт почеркнул, что Россия ведет наступление на всех участках фронта. ВС РФ побеждают на поле боя. Нет никаких доказательств, что Украина способна переломить ситуацию, резюмировал профеесор.

Ранее в посольстве ФРГ в России заявили, что Германия поддерживает инициативу о проведении прямых переговоров с Россией в случае участия США и стран Европы. При этом немецкая сторона выразила мнение, что Москва якобы не демонстрирует готовность к полноценному диалогу.

Рубио ранее заявил, что президенты России и США во время встречи на Аляске не достигли окончательных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, соглашения на Аляске не было — было лишь предложение.