Профессор Саймонс: Финляндия понесет жертвы, если разместит у себя ядерное оружие

Финляндия понесет жертвы, если примет решение разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Как отметил Саймонс, решением отменить запрет на размещение у себя оружия массового поражения Финляндия поставила себя в положение государства, пошедшего по «пути саморазрушения».

Финляндия подчинилась истеричному антироссийскому мышлению и превратилась в очередную базу для американской империи Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Однако эксперт подчеркнул, что главные потери от этого шага понесут не Москва или Вашингтон, а именно Хельсинки.

«Именно Финляндия заплатит цену за свое поведение на российской границе, а не США. Американское руководство пытается использовать пешек и марионеток, чтобы те подвергли принесли себя в жертву ради "американского мира". Конечно, это все нацелено на сдерживание России и подъема стран Глобального Юга», — добавил собеседник.

26 июня президент Финляндии Александр Стубб принял поправки к закону об атомной энергии. Согласно новой версии документа, ввоз ядерного оружия допускается в рамках коллективной обороны НАТО.