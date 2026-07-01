Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 1 июля 2026Мир

Оценены угрозы размещения ядерного оружия в соседней России стране

Профессор Саймонс: Финляндия понесет жертвы, если разместит у себя ядерное оружие
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Финляндия понесет жертвы, если примет решение разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Как отметил Саймонс, решением отменить запрет на размещение у себя оружия массового поражения Финляндия поставила себя в положение государства, пошедшего по «пути саморазрушения».

Финляндия подчинилась истеричному антироссийскому мышлению и превратилась в очередную базу для американской империи

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Однако эксперт подчеркнул, что главные потери от этого шага понесут не Москва или Вашингтон, а именно Хельсинки.

«Именно Финляндия заплатит цену за свое поведение на российской границе, а не США. Американское руководство пытается использовать пешек и марионеток, чтобы те подвергли принесли себя в жертву ради "американского мира". Конечно, это все нацелено на сдерживание России и подъема стран Глобального Юга», — добавил собеседник.

26 июня президент Финляндии Александр Стубб принял поправки к закону об атомной энергии. Согласно новой версии документа, ввоз ядерного оружия допускается в рамках коллективной обороны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия решила взаимодействовать с соседями по-новому. Что происходит на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией?

    Внешность дочери звезды фильма «Джанго освобожденный» вызвала ажиотаж в сети

    Россиянам назвали наиболее надежные способы инвестиций

    Украинский полк вновь начал отправлять на штурм дезертиров и бездомных

    Европу предупредили об угрозе со стороны Украины после взрыва в Монако

    В Совфеде назвали Зеленского неадекватным после угроз в адрес Белоруссии

    Россияне назвали финансовые способности мечты

    Оценены угрозы размещения ядерного оружия в соседней России стране

    Названа разрушающая браки ошибка в сексе

    На Западе рассказали о новом решении Трампа по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok