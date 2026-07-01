В Совфеде назвали Зеленского неадекватным после угроз в адрес Белоруссии

Косачев заявил, что Зеленский является неадекватным и непредсказуемым человеком

Владимир Зеленский является неадекватным и непредсказуемым человеком. К его угрозам в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.

«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. Он хочет остаться во власти и доказать, что он побеждает», — подчеркнул Косачев.

По его словам, в «воспаленном сознании» Зеленского существует иллюзия того, что Белоруссию можно якобы легко атаковать, поскольку территория страны не очень большая. При этом утверждения Зеленского о том, что в Белоруссии расположены ретрансляторы на вышках радикально завышены, считает сенатор.

Ранее Владимир Зеленский обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. Он потребовал от Минска «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям».

В РФ назвали дешевым шантажом угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Таким образом Зеленский пытается втянуть Белоруссию в противостояние.