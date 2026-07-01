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07:00, 1 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали финансовые способности мечты

«Лента.ру»: Умение находить выгоду стало самой желанной финансовой способностью россиян
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kong AP / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян, рассуждая о финансовых способностях, которыми хотели бы обладать на протяжении всей жизни, выбрали вариант «умение всегда находить самые выгодные предложения и покупки». Опрос проводился финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентам предложили представить, что они могут мгновенно приобрести один полезный финансовый навык, который будет работать без ошибок на протяжении всей жизни.

По данным аналитиков, наиболее востребованной способностью оказалось умение всегда находить самые выгодные предложения и покупки. Такой вариант выбрали 24 процента участников опроса. Еще 21 процент респондентов хотели бы безошибочно инвестировать средства и всегда выбирать наиболее перспективные активы. Способность быстро копить деньги независимо от уровня дохода привлекла 18 процентов опрошенных. Не совершать импульсивных покупок мечтают 15 процентов. Еще 12 хотели бы заранее чувствовать финансовые риски и избегать денежных потерь, а 10 выбрали способность грамотно планировать бюджет и всегда укладываться в финансовые цели.

Отмечается, что среди россиян до 24 лет наиболее популярной финансовой суперсилой стало умение избегать импульсивных покупок. Такой вариант выбрали 28 процентов участников опроса из этой возрастной категории. В группе от 25 до 34 лет лидирует способность выгодно инвестировать. Ее выбрали 31 процент респондентов. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще других называли умение быстро копить деньги, а среди россиян старше 45 лет наиболее востребованной оказалась способность всегда находить выгодные предложения и экономить на повседневных расходах.

Примечательно, что женщины чаще выбирали способность быстро формировать накопления (21 процент против 14), тогда как мужчины чаще отдавали предпочтение инвестиционным навыкам (25 процентов против 17).

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По данным исследования, интерес к финансовой грамотности напрямую связан с опытом столкновения с денежными трудностями. Среди респондентов, которые хотя бы раз за последний год сожалели о крупной покупке, доля желающих избавиться от импульсивных трат оказалась почти вдвое выше средней по выборке. В свою очередь россияне, имеющие инвестиционный опыт, значительно чаще остальных выбирали способность всегда принимать правильные инвестиционные решения.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал банковский вклад безальтернативно лучшим вариантом вложения средств.

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