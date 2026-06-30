Назван безальтернативно лучший вариант вложения средств

Экономист Беляев назвал вклады безальтернативно лучшим вариантом вложения средств

Банковский вклад сейчас является безальтернативно лучшим вариантом вложения средств, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Способ сохранить и приумножить сбережения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Можно порекомендовать и другие финансовые инструменты, но они требуют больших денег и профессиональной экспертизы, указал экономист. Например, чтобы вкладываться в ценные бумаги, надо знать, как с ними работать, что покупать, что продавать и постоянно наблюдать за ситуацией на рынке, уточнил эксперт.

Такая же история, по словам аналитика, с золотом. Его стоит рассматривать только для долгосрочных вложений. Для того, чтобы выйти на прибыль, нужны годы, отметил Беляев. Простые же, небогатые люди, надолго «омертвить» деньги не могут, добавил он.

«Значит, единственное, что остается, как это банально не звучит — это вложения в банке. Ключевая ставка находится на уровне 14,25 процентов, [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина говорила, что якобы у нее уже исчерпались резервы для снижения ставки. Значит, мы полагаем что она будет в течение длительного времени, как минимум год, находиться на этом уровне или чуть-чуть ниже. В любом случае год можно ручаться, что ставки в банках будут больше 10 процентов, то есть даже больше официальной инфляции, что для банков, кстати, нехарактерно. Это безальтернативно», — высказался экономист.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил планку ключевой ставки на 0,25 п.п. — c 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснили в регуляторе, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемое увеличение госрасходов в ближайшие три года. Последний фактор, подчеркнули в ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.