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06:56, 1 июля 2026Мир

На Западе предупредили об опасности из-за появления нового рода войск в зоне СВО

Аналитик Фриман: Появление на Украине войск НАТО выведет эскалацию на новый уровень
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Появление на Украине войск НАТО под любым предлогом выведет эскалацию конфликта на новый уровень. О такой опасности предупредил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — отметил аналитик.

По его словам, военное присутствие западных стран в зоне спецоперации (СВО) не останется без реакции России.

«Российская Федерация не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом НАТО или под каким-либо другим предлогом на территории Украины. Это, по сути, угроза, с которой невозможно мириться», — подчеркнул экс-дипломат, отметив, что подобные действия и стали причиной начала украинского кризиса.

Фриман напомнил, что у РФ есть исторические основания опасаться нападения со стороны соседних государств.

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