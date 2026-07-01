На Западе предупредили об опасности из-за появления нового рода войск в зоне СВО

Аналитик Фриман: Появление на Украине войск НАТО выведет эскалацию на новый уровень

Появление на Украине войск НАТО под любым предлогом выведет эскалацию конфликта на новый уровень. О такой опасности предупредил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — отметил аналитик.

По его словам, военное присутствие западных стран в зоне спецоперации (СВО) не останется без реакции России.

«Российская Федерация не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом НАТО или под каким-либо другим предлогом на территории Украины. Это, по сути, угроза, с которой невозможно мириться», — подчеркнул экс-дипломат, отметив, что подобные действия и стали причиной начала украинского кризиса.

Фриман напомнил, что у РФ есть исторические основания опасаться нападения со стороны соседних государств.