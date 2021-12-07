Названа главная преграда Украины на пути к становлению успешным государством

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную преграду, которая стоит у Украины на пути и мешает ей стать успешным государством.

Он отметил, что на Украине во все времена отмечались проблемы с элитой, которая грабила страну, как и в настоящее время. По этой причине России бесполезно пытаться вновь становиться ее куратором, отметил эксперт. По его словам, ряд депутатов Государственной думы украинского происхождения высказывают мысли о том, что России необходимо вновь взять Украину под свое крыло и помочь в строительстве дорог, АЭС, заводов и прочей инфраструктуры.

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с XVII века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — заявил Суздальцев.

Он добавил, что у Украины был шанс стать успешной страной и без помощи России, когда она была крупным государством с большим населением, со своими ресурсами и прекрасным советским наследством, но все это оказалось разграбленным в течение нескольких лет.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал факторы, которые, по его мнению, удерживают президента Украины Владимира Зеленского от развязывания войны с Россией. Специалист отметил, что США в настоящее время не готовы отказываться от своих интересов на Украине, однако воевать с Россией они тоже не намерены, исходя из чего Вашингтон не дает команду Зеленскому вступать в прямой конфликт с Москвой.