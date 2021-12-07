На Украине раскрыли истинные причины заинтересованности в ней США

Экс-премьер Украины Ехануров: США видят в нас лишь форпост на границе с Россией

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала «НАШ» раскрыл истинные причины, по которым США интересуют хорошие отношения с Киевом. По его мнению, Штаты хотят видеть Украину лишь в качестве форпоста на границе с агрессивными россиянами.

«Россия ставит цель, чтобы Украина была автономной республикой России. США хотят видеть Украину, как форпост НАТО на границе с агрессивными россиянами. Я думаю, что с точки зрения НАТО, это не является главной проблемой, их сейчас больше волнует Тихий океан и поэтому они там новый альянс строят. Если сказать правду, то Украину никому не жалко, Украина нужна только нам», — заявил экс-премьер.

Он считает, что Вашингтон и Москва хотят сделать из Украины поле для выяснения отношений. Говоря о возможности вступления в НАТО Ехануров заявил, что стране определенно нужно сотрудничать с альянсом, однако тема о принятии в него Украины является сугубо политической и вряд ли данный вопрос решится в ближайшем будущем.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский признал отсутствие выгоды, которую могла бы получить Россия в случае якобы планируемого вторжения на Украину. Кроме того он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.