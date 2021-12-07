Власти захотели ускоренно оцифровать недвижимость и землю россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что власти планируют в ускоренном темпе создать цифровую мультимасштабную карту страны с данными о земле, недвижимости и сведениями о правах и кадастровой оценки. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в стране планируют комплексно решить проблему отсутствия достоверных данных о землях и недвижимости. По словам премьер-министра, в результате будет создана цифровая модель России с информацией из всех ведомств.

«Реализация госпрограммы позволит навести порядок в этой сфере, для чего проведем ускоренную цифровизацию данных о земле, недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценке. Создадим единую цифровую платформу данных на территории всех регионов, а также единую электронную картографическую основу», — пояснил Мишустин.

О создании цифровой мультимасштабной карты стало известно в августе 2021 года — Росреестр разработал соответствующий проект постановления правительства. Документ, рассчитанный на 2022–2030 годы, предусматривает быструю цифровизацию всех пространственных данных в России.