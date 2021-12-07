В Узбекистане в торговом центре произошел взрыв

В торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

По данным МЧС, инцидент случился ночью 7 декабря. В результате взрыва в двухэтажном здании обрушились стены, и начался пожар. По предварительным данным спасателей, причиной произошедшего стала «вспышка газовоздушной смеси».

Отмечается, что от взрыва пострадали девять человек. Их доставили в городскую больницу. Еще один человек погиб.

В октябре в торговом центре «Алтас» в городе Павловске Воронежской области сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Эпицентр взрыва находился в офисе управляющей компании «Атлас Инженеринг», в котором на тот момент не было людей. В результате происшествия никто не пострадал. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений.