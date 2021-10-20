Самодельное взрывное устройство сработало в торговом центре российского города

В торговом центре «Алтас» в городе Павловске Воронежской области сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, на месте происшествия взрывотехники обнаружили части безоболочного СВУ без поражающих элементов. Эпицентр взрыва находился в офисе управляющей компании «Атлас Инженеринг», когда там не было людей, уточняет Telegram-канал «112».

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Причиной этого мог стать конфликт между коммерсантами или месть недовольного клиента. К расследованию подключились специалисты ФСБ России.