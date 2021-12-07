Дерипаска назвал способ выиграть от санкций США

Дерипаска: РФ под влиянием санкций США должна ввести цифровой рубль и выиграть от этого

Санкции США должны мотивировать власти России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Такой способ выиграть от ограничений назвал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он уверен, что США с санкциями придется быть осторожнее, потому что такие меры будут создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань. Дерипаска напомнил, что долг Минфина США уже составляет 30 триллионов долларов, а обслуживать его все сложнее.

Миллиардер считает, что под влиянием санкций США ЦБ «наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля». Дерипаска призвал обратиться к Китаю за помощью в этом вопросе. «Сделать так, чтобы платформы были совместимы. Тем самым увеличив привлекательность расчетов в рублях», — пояснил он.

Ранее Bloomberg писал, что в новый пакет санкций США против России могут войти ограничения на конвертацию рубля. Таким образом американское правительство намерено «наказать» страну в случае вторжения на территорию Украины. Ограничения могут затронуть крупнейшие банки и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Наиболее радикальным решением со стороны США и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это нанесет ущерб рядовым гражданам, указывает издание.