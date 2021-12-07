Володин назвал уровень коллективного иммунитета депутатов Госдумы

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы могут не предъявлять QR-коды для работы в здании палаты, так как коллективный иммунитет депутатов на данный момент составляет 94 процента, а сотрудников аппарата — 99 процентов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По его словам, всего один депутат в настоящее время болеет COVID-19. Володин также назвал лидера по уровню вакцинации и наличию антител — им стала фракция ЛДПР, на втором месте — «Единая Россия», далее идут фракции «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ, замыкает список фракция «Новые люди».

На данный момент в Госдуме прорабатывается вопрос QR-кодов, а также необходимости проводить определенные мероприятия, связанные с посещением здания парламента, отметил Володин.

Ранее спикер нижней палаты парламента заявил, что в Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа официальных представителей правительства России, которые приходят на заседания. Если у официального представителя кабмина, выступающего докладчиком, цифрового пропуска не будет, его не пустят в зал заседаний, заключил Володин.