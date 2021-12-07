Ученый спрогнозировал темпы распространения омикрон-штамма в России

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин спрогнозировал темпы распространения омикрон-штамма в России. Он напомнил, что этот вариант COVID-19 обладает свойством двигаться экспоненциально, передает РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что в Южной Африке прошло около двух месяцев с момента первого появления омикрона до выявленных случаев заражения. По его словам, число вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Африке.

Базыкин отметил, что именно поэтому в России какое-то время могут не замечать омикрон-штамм, хотя он начнет распространяться. Он также допустил взрывной рост заболеваемости этим видом COVID-19.

«Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро», — объяснил специалист.

Профессор добавил, что преимущество России перед Южной Африкой заключается в том, что ученые уже знают, какой вариант вируса им предстоит искать.

Ранее Базыкин оценил способность дельта-штамма остановить распространение омикрона. Он выразил сомнение такому сценарию, поскольку «омикрон» находят там, где раньше преобладала «дельта».