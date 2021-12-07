Ученый оценил способность дельта-штамма остановить распространение омикрона

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости оценил способность дельта-штамма остановить распространение омикрона.

«Я сомневаюсь, потому что омикрон находят там, где раньше была широко распространена дельта и преобладала. В Южной Африке, где был обнаружен омикрон, до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная дельтой», — сказал ученый.

По его словам, у большого количества людей был иммунитет к дельта-штамму, однако даже на фоне этого омикрон сейчас быстро распространяется. «Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей», — заявил Базыкин. Он отметил, что омикрон-штамм, по-видимому, частично уходит от иммунитета, приобретенного после дельты, что и вызывает большие опасения.

Ранее эксперт, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса можно остановить в России, добросовестно выполняя меры профилактики на любом уровне. По его мнению, существующие сейчас вакцины эффективны против новой разновидности коронавируса.