В ряде стран запретили «Вестсайдскую историю» Спилберга из-за героя-трансгендера

Киномюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на региональные источники.

Данное решение было принято из-за героя-трансгендера Анибодис, роль которого исполнила небинарная актриса Эзра Минас.

Отмечается, что власти Саудовской Аравии и Кувейта, где цензура является наиболее строгой, отказались выдавать прокатное удостоверение этому фильму. В остальных странах местные цензоры попросили внести корректировки, но студия Disney отказалась это делать. В указанных государствах ремейк классического мюзикла должен был выйти 9 декабря.

Ранее сообщалось, что супергеройский фильм «Вечные» запретили в пяти странах Ближнего Востока. Кинокомикс режиссера Хлои Чжао не будет показан в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане, где потребовали вырезать все сцены интимной близости между персонажами и другие эпизоды. В результате студия Disney решила не выпускать киноленту в прокат в этих странах.