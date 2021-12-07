В Белоруссии захотели закрепить Великую Отечественную войну в конституции

Белорусские власти захотели закрепить память о Великой Отечественной войне в тексте новой конституции страны. Так чиновники хотят защитить белорусов от попыток искажения истории и героизации нацизма. Соответствующие планы предложил глава нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, передает «БЕЛТА».

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«Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма», — заявил Андрейченко на организованном государством круглом столе «Историческая память: геноцид белорусского народа». Мероприятие приурочено к кануну принятия в ООН Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него.

Парламентарий подчеркнул важность изменений в законодательстве страны в связи с обострившимся внешнеполитическими условиями. По мнению Андрейченко, память событий времен Великой Отечественной войны важна в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе и реакцией на него в Европейском союзе. «Гибридная война против Беларуси, нежелание Евросоюза признать правду о причинах миграционного кризиса, военные приготовления НАТО не оставляют сомнений, что мир подошел к весьма опасной черте», — предупредил он.

Память о войне регулярно используется белорусскими властями в качестве политической риторики в ответ на обвинения со стороны европейских стран. Летом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться». Так Лукашенко отреагировал на введение очередных санкций против Белоруссии.