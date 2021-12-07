Москвичей предупредили о перемене погоды после сильного снегопада

На смену снегопадам в Москву придут морозы, на этой неделе похолодает до минус 15 градусов

На смену снегопадам в Москву придут морозы, на этой неделе температура воздуха опустится до минус 15 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Перемене погоды будет способствовать скандинавский антициклон, который начнет смещаться с северо-запада, вдоль восточных границ Московской области.

«Апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до минус 15-17 градусов, а по области местами и до минус 20. Примерно такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу», — предупредили синоптики.

Однако уже в выходные дни в Москве морозы отступят, в дневные часы потеплеет до комфортных минус четырех градусов. Не исключено, что местами пройдет небольшой снег.

В Москве во вторник, 7 декабря, прогнозировался сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, количество осадков, которое выпадет, может повторить рекорд 1949 года или превысить его.

Из-за неблагоприятных погодных условий в столичных аэропортах были задержаны и отменены десятки рейсов.