На Украине рассказали о «хоронящих» Зеленского обязательствах перед МВФ

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в эфире телеканала «UkrLive» о новых обязательствах страны перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках их договоренностей, которые похоронят все надежды и амбиции президента Владимира Зеленского на переизбрание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине "Укргаздобыча", которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50 процентов газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100 процентов добытого газа», — отметил экс-министр.

По его мнению, это ставит под удар развитие экономики в стране, а также скажется на жизни граждан. У Украины итак имеются проблемы с топливом, а теперь ей придется закупать его по более высоким ценам, отметил Суслов. Он допускает, что Зеленский мог не понимать, что именно ему пришлось подписать, однако согласие с этими требованиями, по словам эксперта, ставят крест на возможности его переизбрания на выборах президента.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне видеозвонка лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны решили и дальше действовать «совместно и скоординированно».