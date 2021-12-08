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Российский корабль провел стрельбы противодиверсионными гранатометами

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» провел первые стрельбы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Экипаж нового патрульного корабля Черноморского флота России «Сергей Котов» провел первые стрельбы в акватории Черного моря. Экипаж использовал пулеметы, артиллерийские установки и противодиверсионные гранатометные комплексы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

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В сообщении отметили, что корабль проекта 22160 успешно провел проверочные стрельбы в море. Экипаж использовал артиллерийские установки АК-176, крупнокалиберные пулеметы и противодиверсионные гранатометные комплексы ДП-65.

Ранее экипаж корабля освоил основы эксплуатации судна и применения бортовых систем. В пресс-службе уточнили, что заводские испытания корабля «Сергей Котов» проходят в Черном море и военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

В октябре журнал The National Interest оценил возможности малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт». К преимуществам МРК отнесли маневренность и высокую скорость хода.

В сентябре 2020 года китайское издание Sohu назвало корабли проекта 22160 козырем Военно-морского флота России. В публикации отметили ракетное вооружение, артиллерийскую установку и систему противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия кораблей этого типа. Патрульные корабли проекта 22160 могут нести крылатые ракеты «Калибр».

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Даниил Иринин
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