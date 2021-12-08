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В Латвии подсчитали уволившихся из-за требования вакцинации от COVID-19 учителей

С начала обязательной вакцинации от COVID-19 из школ Латвии уволились более 600 учителей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

С 15 ноября из школ Латвии уволились более 600 учителей. Процесс ухода усилился после введения требований об обязательной вакцинации против COVID-19 для сотрудников системы образования. Число уволившихся подсчитали в латвийском союзе самоуправлений, рассказала советник по образованию Инара Дундуре для LSM.lv.

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Около трети ушедших сотрудников назвали в качестве причины увольнения нежелание принудительно вакцинироваться. Большинство покидающих школы Латвии — молодые педагоги, которые уходят в том числе из-за «выгорания». Учительский коллектив прибалтийской республики стареет — 10 лет назад число новых учителей в школах было в два раза больше. Основная нагрузка в итоге ложится на «ветеранов» образования.

В связи с началом кадрового кризиса администрации школ и детских садов вынуждены буквально соревноваться за преподавателей, однако спрос на такие вакансии очень низкий. «Ищем по своим знакомым, может, кто-то не работает — и есть вакцинация. Может, отдохнут месяц, побудут дома — и решат, что надо вернуться. Я надеюсь», — поделилась директор детсада из Риги Галина Алимова.

Всего образовательной сфере Латвии прогнозируют потерю до тысячи специалистов из-за новых мер правительства. «Около тысячи работников в секторе прекратят работать в школах, в детских садиках», — заявила глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Ранее в соседней Литве объявили сроки выплаты денежных пособий пенсионерам, прошедшим добровольную вакцинацию от коронавируса. Людям старше 75 лет государство до 25 декабря выделит добавку к пенсии в 100 евро.

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Дмитрий Настасьев
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