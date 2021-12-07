Почти 100 тысяч пенсионеров в Литве получат деньги за вакцинацию от коронавируса

В Литве до Рождества выплатят по 100 евро привившимся от коронавируса пенсионерам. Деньги получат пожилые люди старше 75 лет, вакцинированные в период с 1 сентября по 30 ноября. Информацию передает Delfi.

Фонд социального страхования пообещал выплатить денежную надбавку к пенсии, которая придет гражданам Литвы до католического Рождества (праздник отмечают 25 декабря — прим. «Ленты.ру»). Никакие специальные заявления для получения выплаты подавать не надо, деньги начислят автоматически. Под критерии попадают 93 тысячи жителей Литвы. Большей части деньги придут через банк, а некоторым гражданам пенсии доставят почтой.

Это не последняя денежная стимуляция пенсионеров для повышения темпов вакцинации в стране. Еще по 100 евро заплатят тем пожилым людям, кто до 31 марта 2022 года сделает себе повторную (бустерную) дозу вакцины.

Ранее в соседней Латвии задержали депутата парламента Алдиса Гобзема, который устроил митинг против обязательной вакцинации в стране. В этой прибалтийской республике дали работодателям право принудительно прививать работников, а в случае отказа — увольнять.