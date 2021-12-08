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Росавиация порекомендовала отказаться от полетов при наличии снега на самолетах

Росавиация призвала авиакомпании отказаться от полетов при наличии снега на самолетах

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Росавиация после инцидента с обледенением самолета S7 призвала аэропорты и авиакомпании запретить полеты самолетов при наличии на них снега. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снежно-ледяные отложения могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению лайнера и к ухудшению летных характеристик или отказу систем самолета.

Также указано, что информация по безопасности полетов выпущена ведомством с целью проведения корректирующих мер, направленных на повышение безопасности полетов.

Ранее в декабре стало известно, что причиной обледенения самолета рейса S7 Магадан — Новосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске, названо неудаление снега с передней части фюзеляжа. «Снег растаял, превратился в барьеры льда и закупорил отверстия приемников», — пояснил инсайдер.

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Валентина Процкова
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