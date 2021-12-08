Названа причина обледенения едва не разбившегося самолета S7

Причиной обледенения самолета рейса S7 Магадан — Новосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске, названо неудаление снега с передней части фюзеляжа. Об этом в среду, 8 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

«Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда и закупорил отверстия приемников», — заявил собеседник издания.

Кроме того, отмечается, что проблемы с управлением лайнера начались после того, как воздушное судно было переведено в режим «директ» автопилота. Самолет начал сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться, в результате чего он потерял 2,7 тысячи метров высоты. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей.

Ранее в декабре заслуженный пилот России Юрий Сытник озвучил новую версию инцидента с обледеневшим самолетом рейса S7.

