Самолет с обледеневшими двигателями совершил аварийную посадку в Иркутске

Пилоты самолета авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск, были вынуждены совершить аварийную посадку в Иркутске, сообщает Telegram-канал «112».

Это произошло накануне, 2 декабря. По данным канала, вскоре после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова. Самолет перешел в режим прямого управления, без участия автопилота.

Затем поступил сигнал об обледенении двигателей, и самолет начало болтать из стороны в сторону. Скорость то увеличивалась, то снижалась. Пилоты сначала попытались вернуться в Магадан, но попытка захода на посадку оказалась неудачной, и самолет полетел в Иркутск, где экипажу удалось совершить экстренную посадку.

Отмечается, что сейчас идет проверка противообледенительных средств, которыми обрабатывали борт. Также будет дана оценка действиям экипажа.

В ноябре сообщалось, что самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия», следовавший в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления Тиличики. Борт сел из-за остановки одного из двигателей.