Cамолет совершил аварийную посадку на Камчатке

Cамолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия», следовавший в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления Тиличики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, передает РИА Новости.

Как уточнили в правительстве, борт аварийно сел из-за остановки одного из двигателей. В самолете находились 13 пассажиров, при посадке никто не пострадал. На данный момент проводится проверка. Отмечается, что пассажиры отправятся в Петропавловск-Камчатский другим рейсом.

Отмечается, что «Камчатское авиационное предприятие» владеет тремя самолетами Як-40, которые проходили капитальный ремонт в Минске в 2013, 2015 и 2017 годах.

11 ноября вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка, совершил аварийную посадку на Таймыре. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. Причиной ЧП стало то, что вертолет задел кроны деревьев.