Аварийная посадка индийского Ми-17 попала на видео

Транспортный вертолет Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии совершил аварийную посадку в округе Анджав, штат Аруначал-Прадеш. Запись инцидента опубликовал портал EastMojo.

Вертолет на записи совершил аварийную посадку в горном районе Индии. После жесткого приземления Ми-17 завалился на правый борт. Это привело к повреждению лопастей несущего винта. Отмечается, что на борту находились пять человек, которые получили незначительные травмы.

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Многоцелевой вертолет Ми-17 является экспортной модификацией российского Ми-8МТ. Ранее аналитики компании Defence IQ составили список самых популярных вертолетов. Машины семейства Ми-8 и Ми-17 заняли второе место рейтинга.

В октябре компания Sikorsky опубликовала видео рекордного полета перспективного вертолета. Демонстратор многоцелевого военного вертолета Defiant развил скорость 457 километров в час в прямом горизонтальном полете.

В сентябре источник ТАСС сообщил о разработке Ми-8АМТШ с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новый вертолет сможет подавлять связь и системы управления войсками противника.