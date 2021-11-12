Российский вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире

Российские военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности военными винтокрылыми машинами в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование мирового рынка вертолетов аналитической компании Defence IQ.

В соответствии с данными отчета, по состоянию на начало ноября 2022 года во всем мире эксплуатировалось почти 3 тысячи вертолетов семейства Ми-8/17, что составило порядка 14 процентов от общемирового парка военных винтокрылых машин.

Первое место в рейтинге десяти наиболее популярных военных вертолетов заняли американские машины семейства S-70/UH-60 Black Hawk (Блэк Хоук), численность которых на вооружении различных стран мира составила почти четырех тысяч единиц (около 19 процентов от общемирового парка). На третьем месте списка расположились ударные вертолеты семейства AH-64 Apache (Апач), которых в мире насчитывалось около 1,2 тысячи машин (порядка шести процентов от общемирового парка).

На Россию и регион постсоветского пространства приходится около двух тысяч военных вертолетов (порядка 9,5 процента от общемирового парка), говорится в исследовании. По состоянию на начало ноября 2022 года в мире на вооружении состояло более 20 тысяч военных вертолетов, отмечается в отчете.