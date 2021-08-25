Турецкая авиационная ассоциация (Türk Hava Kurumu — THK) подписала контракт с государственной компанией «Укрспецэкспорт» на ремонт и обслуживание вертолетов. После этого Турция захотела ремонтировать российские Ми-17 на рынках Ближнего Востока и Азии, — сообщает Daily Sabah со ссылкой на генерального директора THK Джемаля Балыкчи (Cemal Balıkçı).

Представитель THK сообщил, что на Международной выставке оборонной промышленности (IDEF-2021) турецкая компания подписала соглашение с украинской стороной о создании базы капитального ремонта и технического обслуживания вертолетов Ми-17 на территории Турции.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

База будет создана в Анкаре, а ремонт вертолетов будут производить турецкие специалисты. Балыкчи отметил, что Главное командование турецкой жандармерии располагает парком в восемнадцать вертолетов Ми-17. Ремонт и модернизация каждого вертолета стоит 2,5 миллиона долларов — в рамках прошлого контракта с «Укрспецэкспортом» 420 тысяч долларов выплачивали THK, а оставшаяся сумма уходила украинской стороне.

По словам представителя THK, теперь большая часть оплаты останется в Турции, а меньшая доля уйдет на оплату испытаний двигателей украинской компанией «Мотор Сич», и закупку запасных частей. Более того, со временем Турция может освоить выпуск новых агрегатов, что позволит сократить зависимость от иностранных компаний, — добавил Джемаль Балыкчи.

Также THK заинтересована в иностранных рынках. Балыкчи напомнил, что в мире эксплуатируется свыше полутора тысяч Ми-17. Часть вертолетов используются странами Ближнего Востока и Азии. На эти рынки Турция планирует выходить. Несколько стран, включая Ливию, Пакистан и Азербайджан, являются потенциальными заказчиками услуг по ремонту Ми-17, — добавил Балыкчи. По его словам, Ливийская делегация на IDEF-2021 выразила заинтересованность в ремонте вертолетов сразу после подписания соответствующего контракта. После отработки обслуживания Ми-17 THK планирует создать авторизованный центр для технического обслуживания и ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-24, — добавил Джемаль Балыкчи.

