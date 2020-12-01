Минобороны США захотело купить «кукурузник» Ан-2 для изучения его возможностей

Министерство обороны США захотело купить самолет советского производства Ан-2, а также российские вертолеты Ми-24 или Ми-17. Об этом сообщает RT.

Военное ведомство подготовило потенциальный контракт, в котором разъясняется, что машины необходимы «в качестве реалистичного условного противника» для ознакомления американских инструкторов с их возможностями.

Ан-2, также известный как «кукурузник», производился в СССР. Единичные самолеты до сих пор используются ВКС России. Сейчас данный самолет мелкими партиями производится в Китае.

В сентябре стало известно, что военные США начали тренировки с виртуальными истребителями — они используют технологии дополненной реальности. Разработчики решили воссоздать проекции российских и китайских истребителей. Проект поддержали ВВС США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения.

В 2016 году истребители F-16 64-й эскадрильи ВВС США «Агрессор», выступающие в качестве самолетов условного противника на учениях, получили новую схему раскраски Splinter, имитирующую камуфляж российского самолета Су-35. В дальнейшем часть самолетов эскадрильи получит новую схему окраски Shark, воспроизводящую камуфляж одного из опытных экземпляров истребителя пятого поколения Т-50.

Эскадрильи «Агрессор» появились в ВВС США, а также авиации флота и Корпуса морской пехоты, где они называются «Противник» (Adversary), после Вьетнамской войны, когда стала очевидна необходимость уделять больше внимания подготовке летчиков к воздушным боям. Самолеты этих эскадрилий воспроизводят раскраску и опознавательные знаки наиболее вероятных противников (в подавляющем большинстве случаев — СССР/РФ), а пилоты, отбираемые из числа наиболее тактически грамотных летчиков с большим налетом, действуют в соответствии с тактическими схемами и правилами, принятыми в ВВС противника.