Украина и Турция отремонтируют российские Ми-17

Украина и Турция заключили соглашение о создании базы по ремонту вертолетов

Турция и Украина подписали рамочное соглашение о создании базы на территории Турции, где будут ремонтировать российские Ми-17. Компания THK Teknik A.Ş. совместно с ГК «Укрспецэкспорт» будут ремонтировать вертолеты как турецких операторов, так и машины третьих стран, сообщает Defense Express.

Подписание соглашение состоялось в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021, проходящей с 17 по 20 августа в Стамбуле. THK Teknik A.Ş. обладает опытом обслуживания крупных самолетов и вертолетов различного класса. Турецкая компания имеет четыре ангара и ряд ремонтных мастерских.

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Ранее, в июне, представители THK Teknik сообщали о планах по созданию ремонтной базы вертолетов Ми-17 в партнерстве с Конотопским авиаремонтным заводом «Авиакон». Перспективный сервисный центр сможет ремонтировать не только машины, эксплуатируемые в Турции, но и Ми-17 других государств.

Украина уже имеет опыт работы с вертолетами турецких операторов. Так, в 2018 году страна получила контракт стоимостью 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17, принадлежащих Турецкой жандармерии. Ремонт турецких вертолетов выполняли специалисты «Авиакона» совместно с компанией «Мотор Сич».

Вертолет Ми-17 является экспортной модификацией Ми-8МТ. Разработка Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля считается самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире — с 1965 года построено свыше 13 тысяч модификаций Ми-8.