Азербайджанское вооружение в Карабахе рассекретили в эфире турецкого ТВ

Журналисты турецкого телеканала TV100 показали в эфире репортажи из зоны конфликта в Нагорном Карабахе и тем самым рассекретили используемое азербайджанскими военными вооружение. Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Как отмечает канал, в частности, на кадрах, показанных на турецком ТВ, появились боевые танки Т-90С, а также бронеавтомобили SandCats с ПТРК Spike-ER, MRAP Matador и Marauder. Кроме того, на видео можно заметить многоцелевые вертолеты Ми-17 и ударные Ми-35М, 152-миллиметровую самоходную пушку-гаубицу Dana, 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и БМП-3.

Также в эфире телеканала демонстрировалась захваченная техника Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ранее в октябре в прямой эфир турецкого телеканала A Haber попал перехват выпущенной со стороны Армении ракеты средствами противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана. Инцидент произошел, когда журналисты вели трансляцию из Евлахского района Азербайджана, где проходит участок газопровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.