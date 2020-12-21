Россия испытала летающую боевую машину десанта

В России прошли успешные испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Во время испытаний опытный образец вертолета выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Также Ми-8АМТШ-ВН применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

В ходе этих испытаний также подтвержден статус летающей боевой машины десанта (БМД) вертолета. Подчеркивается, что благодаря усовершенствованному оружию и повышенной живучести он стал «по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач».

Ми-8АМТШ-ВН разработали на базе вертолетов серии Ми-8/17 и оснастили двигателем ВК-2500-03. Также на его борту новое прицельно-навигационное оборудование, кабина защищена титановой броней, а транспортное отделение — арамидной броней. Первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.