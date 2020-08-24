Бывший спецназовец проанализировал экипировку Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время полета на вертолете Ми-8 вместе со своим сыном Николаем был одет в профессиональную военную амуницию, способную защитить от пули или крупного осколка. Экипировку политика проанализировал в беседе с «Московским комсомольцем» бывший сотрудник одного из российских спецподразделений.

По словам эксперта, пожелавшего сохранить анонимность, на Лукашенко-старшем можно было увидеть разгрузочный жилет CIRAS Maritime стандартного черного цвета. «Вполне возможно, что это китайская реплика. В жилетах этой модели предусмотрена установка легкой кевларовой брони или броневставки, изготовленные из легких композитных материалов», — пояснил собеседник издания.

Бывший спецназовец также отметил, что жилет президента Белоруссии, скорее всего, был пустым.

Ранее в сети изучили экипировку 15-летнего сына Лукашенко. Отмечалось, что на юноше был шлем «Спартанец», произведенный российской компанией 5.45 Design, и так называемый плитник — разгрузочный бронежилет с отделениями для трех магазинов к автомату Калашникова. Модель жилета не уточнялась.

Видео с Лукашенко и его сыном было опубликовано в воскресенье, 23 августа. На кадрах видно, как президент изучает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. В это же время на заднем плане Николай пытается поправить военное снаряжение, а затем выходит из кадра.