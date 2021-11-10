Российские десантники получат вертолет для перевозки багги

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получат модификацию вертолета Ми-8, которая позволит перевозить багги к месту операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале «Арсенал отечества».

В материале начальника Рязанского десантного училища Руслана Евдокимова и сотрудника института академии Генштаба Вооруженных сил России Александра Вдовина отметили, что в России работают над перспективным вертолетом для ВДВ. Машина обеспечит высадку десанта, эвакуацию раненых, огневую поддержку и перевозку боевой разведывательной багги многофункциональной (БРБ-М).

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В сентябре ульяновские десантники испытали багги «Сармат-2» в ходе стратегических учений «Запад-2021». Машины перевозили в грузовом отсеке вертолетов Ми-8АМТШ. Также десантники провели стрельбы из бортового вооружения багги. «Сармат-2» может нести крупнокалиберный пулемет «Корд» или автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя».

В декабре 2020 года источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что вертолет Ми-8АМТШ-ВН успешно прошел испытания. Новую модификацию Ми-8 рассматривают в качестве универсальной машины для десантных, штурмовых и ударных задач. Вертолет получил дополнительную защиту кабины и десантного отсека, новые двигатели ВК-2500-03 и прицельно-навигационное оборудование.