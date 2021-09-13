В России испытали «Сармат-2»

Ульяновские десантники испытали новые багги «Сармат-2». Российский легкий автомобиль задействовали в ходе одного из эпизодов учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Видео с новыми багги опубликовали на YouTube-канале Минобороны России.

На видео показана переброска багги в грузовом отсеке вертолетов Ми-8, а также стрельба из бортового вооружения машины. Багги «Сармат-2» могут оснащаться пулеметами «Корд» калибра 12,7 миллиметра или автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя».

Легкое специальное транспортное средство (ЛСТС) «Сармат-2» разработано московским ОКБ «Техника». Машина получила открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает багги максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность машины массой в 2100 килограммов составляет 600 килограммов.

Ранее стало известно о применении дистанционно-управляемых роботизированных ударных комплексов «Платформа-М» в ходе учений «Запад-2021». Комплексы использовали для борьбы с условным противником в городских условиях.

