В российском регионе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, весь экипаж жив. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились три человека.

Вертолет совершил аварийную посадку в нескольких километрах от поселка Светлогорск в Туруханском районе российского региона. По предварительным данным, он следовал по маршруту Валек—Игарка, сообщили в МЧС.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Всего на борту находились 23 человека.