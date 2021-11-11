Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

Вертолет Ми-8 в Красноярском крае совершил аварийную посадку, так как задел кроны деревьев

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Туруханском районе Красноярского края, так как задел кроны деревьев. Такую причину назвали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что вертолет упал во время захода на посадочную площадку, которая находится в поселке Светлогорск. В результате у воздушного судна оборвана часть хвоста и поврежден топливный бак.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

О том, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре, стало известно в четверг, 11 ноября. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. Как сообщили в СК, вертолет следовал по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка.