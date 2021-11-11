Появились первые кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае

В сети появились кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Появились первые кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в нескольких километрах от поселка Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края. Фотографию публикует Telegram-канал «РЕН ТВ| Новости».

На кадрах видно, что нос воздушного судна частично разрушен, выбиты стекла. Внутри вертолета много железных обломков.

О том, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре, стало известно в четверг, 11 ноября. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. По предварительным данным, судно следовало по маршруту Валек — Игарка.

Ранее Ми-8 совершил вынужденную посадку недалеко от населенного пункта Караул на Таймыре. На борту находились 11 человек, никто не пострадал. Причиной посадки стала техническая неисправность судна.