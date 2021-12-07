Озвучены новые версии инцидента с едва не разбившимся самолетом S7

Заслуженный пилот России Юрий Сытник озвучил новую версию инцидента с обледеневшим самолетом рейса S7 Магадан — Новосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске. Его слова приводит РЕН ТВ.

Как пояснил летчик, во время взлета в управление лайнером, предположительно, вмешался второй пилот, что является серьезным нарушением существующих инструкций. «Во-первых, надо было выходить из зоны обледенения, а они пытались зайти на второй круг в Магадане. Они не отключили автомат тяги, а надо было его сразу отключать двигателем и лететь до упора», — прокомментировал он.

С коллегой согласился авиаэксперт Роман Гусаров и добавил, что еще одна ошибка летчиков заключалась в том, что они слишком долго задержались на низких высотах. «Этапы, когда происходит взлет и посадка, когда самолет проходит через плотные слои атмосферы и облаков, где повышенная влажность и температурный режим, где между плюсом и минусом, они способствуют быстрому образованию льда», — объяснил он.

Ранее в декабре заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов назвал возможные причины обледенения самолета авиакомпании S7. По его словам, антиобледенительную жидкость могли неправильно нанести, не полностью очистив судно от снега и грязи.

Об аварийной посадке самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, стало известно в пятницу, 3 декабря. Инцидент произошел 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова. Самолет вынужден был совершить аварийную посадку в Иркутске.