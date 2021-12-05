Эксперт назвал возможные причины обледенения едва не разбившегося самолета

Самолет рейса S7 Магадан — Новосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске, мог обледенеть из-за низкого качества реагента, которым его обрабатывали перед вылетом. Об этом заявил заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, стоит проверить состав и консистенцию использовавшейся жидкости на соответствие нормам. Кроме того, иногда авиакомпании пытаются сэкономить, сознательно обливая самолеты не полностью, потому что жидкость очень дорогая.

Также, отметил Смирнов, реагент могли неправильно нанести, не полностью очистив судно от снега и грязи.

Об аварийной посадке самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, стало известно в пятницу, 3 декабря. Происшествие произошло накануне, 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова.

Воздушное судно перешло в режим прямого управления, без участия автопилота. Затем пилоты увидели сигнал об обледенении двигателей, борт начал «проваливаться», болтаясь из стороны в сторону. Посадить его удалось в Иркутске.

Пассажиры описали маневр фразой «жутко страшно». Экипаж самолета временно отстранили от работы.