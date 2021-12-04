Экипаж едва не разбившегося самолета отстранили от работы

Стало известно, что российская авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж самолета, едва не разбившегося из-за обледенения. Об этом РИА Новости сообщила представитель компании.

По информации агентства, экипаж отстранен на время расследования, которое сейчас ведется, это стандартная процедура в подобных случаях. Перевозчик также пообещал усилить контроль наземного обслуживания самолетов в аэропорту Магадана. В S7 заявили, что допускают возможность нарушений при противообледенительной обработке судна в аэропорту.

Ранее были обнародованы переговоры пилотов рейса Магадан — Новосибирск. Командир лайнера предупредил авиадиспетчера о ситуации на борту. Он уточнил, что экипажу не удается стабилизировать самолет из-за «сильнейшего обледенения».

Об аварийной посадке самолета стало известно в пятницу, 3 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова. Воздушное судно перешло в режим прямого управления, без участия автопилота. Затем пилоты увидели сигнал об обледенении двигателей, борт начал «проваливаться», болтаясь из стороны в сторону. Посадить его удалось в Иркутске.