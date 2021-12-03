Обнародованы переговоры пилотов едва не разбившегося самолета из Магадана

Пилоты самолета из Магадана в Новосибирск предупредили диспетчера о сильнейшем обледенении

РЕН ТВ

В сети обнародована запись переговоров пилотов самолета рейса S7 «Магадан — Новосибирск», который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске, передает РЕН ТВ.

Командир лайнера предупредил авиадиспетчера о ситуации на борту. Он уточнил, что экипажу не удается стабилизировать самолет. «Мы не можем самолет стабилизировать. Не можем справиться со взлетом. Сильнейшее обледенение», — отметил он.

Об аварийной посадке самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, стало известно в пятницу, 3 декабря. Происшествие произошло накануне, 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова.

Воздушное судно перешло в режим прямого управления, без участия автопилота. Затем пилоты увидели сигнал об обледенении двигателей, борт начал «проваливаться», болтаясь из стороны в сторону. Посадить его удалось в Иркутске.

Пассажиры описали маневр фразой «жутко страшно».