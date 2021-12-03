Пассажиры едва не разбившегося самолета описали посадку фразой «жутко страшно»

Пассажиры самолета авиакомпании S7, который едва не разбился из-за обледенения двигателей, описали посадку лайнера фразой «было жутко страшно». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Так, пассажиры рейса Магадан — Новосибирск рассказали, что чувствовали во время полета. «Мы летели, началась сильная турбулентность, теряли и набирали скорость. Очень сильно начало трясти, было жутко страшно, не передать словами. Мы только взлетели и сразу началось. Примерно через три минуты. Весь полет шел не как обычно», — передает их слова канал.

Кроме того, путешественники поделились, как прошла аварийная посадка лайнера в аэропорту Иркутска. «Как человек, который был в этом самолете, хочу заметить, что никто не кричал в салоне, паники не было. Страшно было, конечно, но пассажиры держались. И спасибо огромное нашим пилотам, что мы все-таки долетели…» — признался один из россиян.

2 декабря самолет авиакомпании S7, следовавший из Магадана в Новосибирск, совершил аварийную посадку в Иркутске. Сообщалось, что после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова, затем поступил сигнал об обледенении двигателей. Пилоты сначала попытались вернуться в Магадан, однако после неудачной попытки были вынуждены экстренно сесть в Иркутске.

