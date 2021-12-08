Глава Крыма назвал Беловежское соглашение приговором СССР

Подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение стало смертным приговором СССР. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По мнению главы республики, «Беловежский сговор» и по сей день является одним из главных символов крупнейшей геополитической катастрофы XX века.

Аксенов уверен, что подписанное 8 декабря 1991 года в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ было смесью безответственного политиканства.

Ранее бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич в интервью «Ленте.ру» заявил, что истинной причиной конференции в Беловежской пуще были переговоры с РСФСР по поставкам нефти и газа в Белоруссию.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти. Шушкевич объяснил, что собравшиеся представители трех советских республик-основателей СССР считали себя легитимной структурой для принятия решения о роспуске Советского Союза. «Закавказская СФСР была четвертым субъектом — республикой, которая 29 декабря 1922 года подписала Договор об образовании СССР. Но к тому времени она распалась, не оставив правопреемника», — пояснил он.