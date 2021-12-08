Врачи показали выросшую в россиянине опухоль размером с арбуз

В Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени Раппопорта врачи удалили пациенту опухоль размером с арбуз, которая весила семь килограммов. Выросшую опухоль показали в Instagram-аккаунте медучреждения.

Там уточнили, что опухоль 71-летнего мужчины в диаметре составила 32 сантиметра. Россиянин обратился к врачам летом. «Год назад он заметил, что живот стал увеличиваться, но никакого дискомфорта и боли все это время не чувствовал. Забеспокоился только после того, как увидел кровь в моче», — говорится в социальной сети диспансера.

Медики выяснили, что опухоль у пациента располагается в забрюшинном пространстве. Она занимала пространство от диафрагмы до малого таза, а также сдвинула влево правую почку.

Мужчину прооперировали — он уже выписан из больницы. Медики ждут результатов анализов, которые определят точный вид опухоли.

Ранее в Новосибирском областном онкодиспансере 48-летней россиянке удалили три опухоли весом в 30 килограмм. За помощью к врачам она обратилась, когда у нее вырос живот.

