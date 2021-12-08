Безвизовая для россиян страна ввела ограничения для непривитых туристов

АТОР: с 1 января 2022 года в Армении вводятся ограничения для посещения общественных мест

В Армении, которая является для россиян безвизовой страной, с 1 января 2022 года ужесточат правила для непривитых туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, власти Армении вводят новые ограничения — для посещения общественных мест и культурных мероприятий потребуется сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

По мнению экспертов туротрасли, ужесточение мер не окажет значительного влияния на поток путешественников в страну. Отмечается, что туристы, отправляющиеся в Армению, или уже вакцинированы, или прежде имели опыт сдачи ПЦР-тестов для поездок.

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