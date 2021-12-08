Правила работы российских аптек захотели изменить

Российские аптеки могут обязать продавать лекарства поштучно. С таким предложением, относящимся к изменениям правил работы, обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов и председатель комитета по труду Ярослав Нилов, передает RT.

Парламентарии уверены, что их идея поможет россиянам сэкономить средства на лечении. В пояснительной записке они указали, что лекарства можно продавать без нарушения целостности упаковки — блистерами или ампулами.

Депутаты Госдумы обратили внимание, что к ним поступает много обращений от граждан, которые обеспокоены из-за роста цен на препараты.

В приказе №403н от 11 июля 2017 года российского Минздрава говорится, что «допускается» нарушение вторичной (потребительской) упаковки в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой потребительской упаковке. В свою очередь, Нилов и Наумов пояснили, что такая формулировка не совсем корректна.

Они убеждены, что это выражение дает возможность нарушения упаковки и продажи покупателю части лекарственных препаратов исключительно на усмотрение аптеки. Тем самым, по словам парламентариев, далеко не все российские учреждения готовы идти навстречу покупателям. Довольно часто препараты продаются только в заводских упаковках.

Ранее сообщалось, что в России за лето сократилось число аптек. Около двух тысяч торговых точек прекратили работу из-за снижения спроса на лекарства на фоне ограничительных мер из-за коронавируса.