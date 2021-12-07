В России стало меньше аптек

В России за лето заметно сократилось число аптек. Около 2000 торговых точек прекрати работу из-за снижения спроса на лекарства на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Эксперты отмечают, что в России стало на три процента меньше аптек, чем было в начале лета. С июня по сентябрь 2021 года в стране наиболее часто закрывались объекты малого и среднего бизнеса: так, 44 процента переставших работать точек являются одиночными аптеками.

За это время увеличили свое присутствие только межрегиональные сети: их число выросло на 6 процентов до 8668 точек на сентябрь. С учетом этого фактора количество аптек в России за лето сократилось на 1,5 тысячи. Всего в сентябре в стране насчитывалось 64 353 аптеки.

Аналитики связали закрытие аптек со снижением спроса на лекарства из-за введенных защитных мер, с выходом на рынок интернет-аптек, с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировкой препаратов. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объяснил, что из-за использования масок, соблюдения социальной дистанции перехода на удаленную работу россияне почти не болели ОРВИ и не страдали от обострений хронических заболеваний.

Ранее россиянам напомнилио способе вернуть деньги за лекарства. Для этого нужно оформить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг и стоимости препаратов.