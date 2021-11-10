Россиянам напомнили о способе вернуть деньги за лекарства

Юрист BGP Litigation Линда Куркулите в беседе с агентством «Прайм» напомнила, что государство может вернуть россиянам деньги за лекарства.

По словам эксперта, есть несколько способов вернуть деньги. Так, можно получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарств, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей, в течение налогового периода, за который запрашивается вычет и не позднее трех лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства.

При этом налоговый вычет получить невозможно, если россиянин получил лекарства бесплатно. Кроме того, налоговым вычетом можно воспользоваться только в случае, если в налоговом периоде у физического лица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ.

Юрист напомнила, что при оформлении налогового вычета в налоговый орган нужно принести рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, печатью медицинской организации. Также необходимо предоставить кассовый чек из аптеки с указанием приобретенного лекарства; документы, подтверждающие брак, родство с родителями или детьми, не достигшими 18 лет, если лекарства приобретались для них и рецепт был выписан на их имя, лицензию медучреждения и справку по форме 2-НДФЛ.

Ранее генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал о способе облегчить платежи по ипотеке. Эксперт напомнил, что официально трудоустроенные россияне имеют право на налоговый вычет. Для его получения необходимо получить справку из налоговой, а затем обратиться с заявлением в бухгалтерию работодателя.